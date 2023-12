Suspeito de desaparecimento de menina de 4 anos é detido pela PM no Rio de Janeiro A menina desaparecida, Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, estava com os irmãos em casa no sábado quando sumiu; suspeito foi apontado por parentes e detido pela PM neste domingo

Escrito por Redação , 14:43 - 10 de Dezembro de 2023 Atualizado às 14:44