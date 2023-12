Menina de quatro anos some de casa durante a noite em Nova Iguaçu

O sábado foi de aflição e tristeza na comunidade Beira Rio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante todo o dia, familiares e vizinhos de Kemilly Hadassa Silva, uma menina de apenas quatro anos, fizeram buscas pela criança em toda a região. A menina desapareceu durante a noite, quando estava em casa com os irmãos de 7 e 8 anos, que não perceberam nenhum movimento estranho na madrugada.

Segundo O Globo, a mãe de Kemilly, Suellen Roque da Silva, de 29 anos, saiu de casa nessa sexta-feira (8), às 23h, e retornou apenas na madrugada deste sábado (9), por volta das 5h, quando percebeu que a filha mais nova tinha sumido. A criança, segundo uma tia, era uma criança tranquila e costumava dormir durante toda a noite.

A casa da família está localizada em um terreno compartilhado com outros familiares, que também não relataram nenhuma movimentação durante a noite. Porém, quando a mãe de Kemilly chegou em casa, o portão que dá para os fundos do terreno estava aberto.

Legenda: Qualquer informação sobre o paradeiro da menina deve ser repassada às autoridades Foto: Reprodução

O caso ilustra um problema grave no Rio de Janeiro. Só no primeiro semestre de 2023, 90 crianças de 0 a 11 anos sumiram no Estado, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Nova Iguaçu é o segundo município no ranking de casos, seguindo a capital carioca.