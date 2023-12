Menino que comeu lagartixa frita sente fraqueza e outros sintomas um mês após ingerir o animal

O menino de 11 anos que passou mal após comer lagartixa frita, em Formosa, no Distrito Federal, ainda sente fraqueza e dores de cabeça um mês após ingerir o animal, conforme informações do g1.

Raquel de Souza, mãe da criança, contou que o filho aguarda consulta com um especialista para saber a gravidade da infecção. O garoto já foi internado três vezes após ter infecção intestinal provocada por uma bactéria.

“No último exame que ele fez no hospital, ele estava com a infecção intestinal controlada, pois não estava com quadro de febre, apenas de diarreia. Ele sente dores de cabeça e fraqueza com frequência, principalmente quando se esforça para andar de bicicleta ou correr, coisas que ele fazia antes normalmente, e isso me deixa muito preocupada”, conta Raquel.

Segundo ela, o menino ainda não se consultou com o gastroenterologista. Um pedido do encaminhamento foi feito na dia 27 de novembro, e a família aguarda o contato do hospital.

“Ele está melhorando graças a Deus. Está tentando se alimentar bem, mas ainda é difícil. Como a boca e a garganta ficou bem ferida por dentro, complica mais ele se alimentar”, disse a mãe ao g1.

Crises de ansiedade

A criança ainda vai começar a ter acompanhamento psicológico na próxima semana, após passar a ter crises de ansiedade, conforme Raquel

“O tratamento psicológico foi indicado pelo médico no hospital em que ele estava internado. Desde o dia do acontecimento, ele teve várias crises de ansiedade, ele desmaia, fica agitado e assustado. Ele ficou bem traumatizado”, relatou a mãe.

Relembre o caso

O menino comeu a lagartixa frita num fim de semana que passou na casa do pai e ficou aos cuidados da madrasta e da mãe dela. "A atual sogra do pai era uma pessoa muito simples, parece que já passou fome no passado, e comentou com a criança que antigamente as pessoas comiam aquilo [lagartixa] porque passavam necessidade”, explicou o delegado Paulo Henrique Santos, responsável pelo caso.

Em depoimento, a mãe da madrasta disse que o garoto ficou curioso com a história e quis comer o animal. Ela, então, teria dito que, se ele conseguisse caçar mais lagartixas, ela iria preparar o "prato".

A criança aceitou o desafio e caçou em torno de quatro lagartixas. O caso segue em investigação.