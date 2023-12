Angra dos Reis decreta situação de emergência após chuvas de 250 mm

A Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) decretou situação de emergência no início da tarde deste sábado (9) após fortes chuvas atingirem a cidade. De acordo com o comunicado emitido pelo órgão, foram 250mm de chuvas em 24 horas, que provocaram uma inundação no bairro Bracuí. Duas pessoas morreram e mais de 300 pessoas estão desabrigadas.

O decreto 13.299 é válido por 180 dias e permite medidas como a convocação de voluntários, a realização de campanhas de arrecadação e a autorização da entrada de agentes da defesa civil em casas que estão em localidades de risco "para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação".

Veja também

A Prefeitura afirmou que, há mais de 15 horas, trabalhadores de limpeza e suporte de maquinário operam para desobstruir as vias e reduzir danos e auxiliar a população. No momento, duas escolas públicas funcionam como ponto de apoio para desabrigados.

O órgão também divulgou uma campanha de doações para ajudar as famílias desabrigadas. No momento, os itens de maior importância são água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis, alimentos não perecíveis e ração para pets.

As doações devem ser feitas presencialmente no CRAS Frade (rua Silva Travassos, 288) ou no Arquivo da Prefeitura (alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B - Balneário). Mais informações sobre doações e pontos de apoio podem ser obtidas pelos telefones 199 (Defesa Civil) e (24) 3365-4588.

Casal de idosos morreu em abrigo

As duas mortes foram registradas na noite desta sexta-feira (8), em um asilo particular do Bracuí. Segundo O Globo, as vítimas eram um casal de idosos de 70 e 80 anos que não conseguiu subir para o segundo andar a tempo. Outros 25 idosos que estavam no local foram resgatados e já estão em um abrigo.