Casinhas de cachorro construídas por presidiários são doadas para animais vítimas de tragédia no RS

Casinhas de cachorro construídas por presidiários serão doadas para os animais vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Pelo menos 600 itens estão sendo confeccionados por detentos da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), no oeste do Paraná. De acordo com informações do portal g1, 108 casinhas já estão prontas e 24 delas, que couberam em um caminhão, foram enviadas para o município de Canoas, um dos mais atingidos pelas enchentes no estado gaúcho.

O "Projeto Pipoca" é uma iniciativa realizada por policias penais do Paraná em parceria com a ONG Latidos do Bem. Além das casinhas, o projeto também conta com a doação de cobertores, que estão sendo enviados dentro das estruturas.

"Diante de todo cenário, o estado do Rio Grande do Sul está precisando de nós e a gente se unir nessa causa nobre, a gente tem voluntários que estão lá, doando seu tempo, dispostos a salvar essas vidas, a gente sozinho faz pouco, mas quando se junta, a gente faz muito", disse Vitória Grando, voluntária do projeto.

A fabricação das casinhas é feita por pessoas privadas de liberdade com recursos financeiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam) e doação de paletes da indústria gráfica Tuicial.

TRAGÉDIA CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas. Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado nesta quinta-feira (16), foram registrados 151 mortos, 104 desaparecidos, 806 feridos, 540.192 mil desalojados e 11.932 mil animais resgatados.