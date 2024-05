Correios suspendem coleta de roupas para o Rio Grande do Sul; veja lista de prioridade de doações

Os Correios anunciaram, nesta quinta-feira (16), a suspensão da coleta de roupas e outros itens de vestuário como doações para o Rio Grande do Sul. Agências da empresa são pontos para o recebimento de donativos para as vítimas das enchentes que atingem o estado gaúcho. Segundo os Correios, 70% das doações são roupas, sapatos, agasalhos e demais peças, sendo necessário dar prioridade a outros itens. As informações são do portal g1.

Após levantamento junto à Defesa Civil no RS, a empresa pede que população doe, de preferência, os seguintes itens:

Água (prioritário);

Alimentos da cesta básica;

Produtos de higiene pessoal;

Material de limpeza seco;

Ração para pet.

Além de agências de todo o Brasil - mais de 10 mil unidades - funcionarem como pontos de coleta, os Correios também fazem o transporte gratuito dos donativos para as regiões atingidas. A população não precisa pagar pelo envio.

O órgão detalhou ainda que já arrecadou mais 11 mil toneladas de doações e 3 mil toneladas foram entregues. Os Correios pedem que o doador embale e identifique o tipo de material para auxiliar na distribuição dos itens.

Veja também País Agências dos Correios de todo o Brasil recebem doações para Rio Grande do Sul Papo Carreira Concurso dos Correios terá vagas de níveis médio e superior

VOLUNTÁRIOS

Os Correios selecionam voluntários para atuarem na triagem de itens doados. O apoio ocorre nas cidades de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília (DF), no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná.

Interessados podem se inscrever através dos e-mails sgreo-bsb@correios.com.br (Brasília), e voluntariosparana@correios.com.br (Paraná) e pelo formulário deste link. Na aplicação deve contar conter nome completo e telefone de contato.

TRAGÉDIA CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas. Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado nesta quinta-feira (16), foram registrados 151 mortos, 104 desaparecidos, 806 feridos, 538.167 mil desalojados e 11.932 mil animais resgatados.