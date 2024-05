Vídeo mostra motorista atropelando ladrão para livrar enfermeira de assalto em MG

Um motorista de uma caminhonete atropelou um homem que tentava assaltar uma enfermeira em um bairro de Uberlândia, em Minas Gerais. O caso aconteceu na última terça-feira (14). Em entrevista ao G1, o empresário Luciano Campidelli, 44, autor do atropelamento, justificou que não pensou duas vezes antes de agir para proteger a vítima.

"A gente precisa ter coragem e amor ao próximo. Passamos por uma pandemia e parece que ninguém aprendeu a ter empatia. Não dá para passar por situações como essa e não fazer nada. Poderia ser alguém da minha família", declarou ao portal. Veja a cena:

O delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito, afirmou que o atropelamento deve ainda ser apurado por inquérito. E que, caso seja confirmado que o motorista agiu em legítima defesa de terceiros, ele não deve responder por nenhum crime.

"Na hora, eu pensei que seria algo que poderia acontecer com a minha esposa, porque ela tinha acabado de sair para ir a academia. A moça estava muito nervosa, quando eu perguntei para ela se estava tudo bem, ela nem conseguiu responder", relembrou Luciano.

Veja também País Auxílio reconstrução, saque do FGTS e inclusão no bolsa família: veja ações para o Rio Grande do Sul País Escritora Roseana Murray reencontra homem que a salvou de ataque de pitbulls: 'Arriscou sua vida' País Elefanta que vivia em santuário em MS morre por eutanásia aos 52 anos

Assaltante levantou e fugiu

O G1 informou que, após o atropelamento, o suspeito se levantou e sacou a arma que estava na cintura, mas não atirou contra as vítimas. Ele teria fugido do local mancando, no sentido da rodovia BR-365. "Saí da caminhonete para imobilizá-lo, mas, de longe, vi que a arma que estava com ele era de verdade, e acabei voltando para o carro", disse Luciano.

Já a enfermeira relatou à Polícia que conseguiu reaver seu celular e que o objeto não ficou danificado. Ela teria sido abordada pelo suspeito na saída do trabalho.

Com ferimentos leves, a vítima dispensou atendimento médico e foi levada para casa pelo marido.