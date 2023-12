Curitiba tem ataque de abelhas pelo segundo dia consecutivo; duas pessoas ficam feridas

Duas pessoas ficaram feridas após sofrerem um ataque de abelhas, na manhã desta sexta-feira (8), na Praça Cecília do Rego Almeida, em Curitiba, no Paraná. Os enxames foram registrados na capital pelo segundo dia consecutivo. Na quinta (7), outras 13 pessoas foram atacadas, e três delas ficaram em estado grave. As informações são do portal g1.

Segundo a RPC, filiada da Globo, as abelhas se agitaram quando funcionários da prefeitura cortavam grama. Entre os feridos estão uma mulher de 61 anos, que foi atendida na ambulância do Corpo de Bombeiros, e outro homem, que passou mal e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

Os bombeiros isolaram o local e um apicultor foi acionado para retirar o enxame.

Primeiro ataque

O primeiro ataque de abelhas aconteceu na quinta-feira (7). De acordo com os Bombeiros, o caso aconteceu durante o corte e a poda de árvores na Praça Eufrásio Correia.

O Hospital Cajuru informou que, das três vítimas que ficaram em estado grave, duas estão estáveis e continuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ainda não há previsão de alta. O terceiro homem, que foi encaminhado para o hospital, recebeu alta na manhã desta sexta.

Outras 10 pessoas estavam no local e também foram atacadas, mas não solicitaram atendimento médico