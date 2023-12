Empresário brasileiro que desapareceu na Suíça retorna ao Brasil

Após passar quase duas semanas desaparecido durante viagem à Europa, o empresário Márcio Rodrigues da Silva retornou ao Brasil, nessa quinta-feira (7). O homem havia desaparecido no início de novembro, quando foi até Zurique, na Suíça, para firmar um contrato.

Para o Uol, a esposa do empresário, Ana Lucia Cera, confirmou que o esposo já está com a família, mas não deu detalhes sobre seu estado. A família informou apenas que ele “está na correria” para resolver pendências burocráticas.

Encontrado no fim do mês passado, Márcio foi levado para Barcelona, na Espanha, onde prestou depoimento e aguardou a oportunidade de voltar para o Brasil. Ainda não há informações sobre o que aconteceu com o empresário durante o período em que ele desapareceu.

ENTENDA O CASO

Atuando no ramo de produtos terapêuticos, o gestor é natural de Itupeva, no interior de São Paulo, e havia viajado até a Europa a trabalho. Um de seus compromissos envolvia a resolução de questões burocráticas de um novo investimento, que ele havia realizado pela internet.

Precisando assinar os documentos da nova empreitada pessoalmente, ele foi até Zurique, onde deveria passar apenas dois dias antes de seguir em direção a Espanha, para conduzir um treinamento. O itinerário foi interrompido após o sumiço de Márcio.

Antes do desaparecimento, no entanto, o empresário afirmou ter tido as digitais e o passaporte recolhidos. Pouco tempo depois disso, segundo publicação da esposa nas redes sociais, o telefone dele ficou sem sinal.

Márcio só foi encontrado em 21 de novembro, quando foi encaminhado para Barcelona. Por enquanto, a Polícia Federal segue investigando o caso com o auxílio da Interpol.