Homem é roubado na volta de delegacia após denunciar assalto no Rio; veja vídeo

Um homem foi assaltado no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro, logo após sair da delegacia onde já havia denunciado um roubo. As informações são do jornal O Globo.

Um vídeo mostra o momento em que a vítima foi abordada na rua Mearim. A ação durou cerca de 30 segundos.

O homem estava em um táxi, quando dois homens em uma moto anunciam o assalto. O passageiro sai do carro e informa aos criminosos que não tinha pertences, pois tinha acabado de ser roubado.

A vítima ainda mostra o boletim de ocorrência para um dos homens. "Acabei de ser assaltado. Olha o boletim de ocorrência", disse.

O outro homem, que estava armado, aborda o taxista primeiro e depois vai até o passageiro. Sem acreditar que a vítima estava sem pertences, ele faz uma revista, mas não encontra nada. Após a ação, os homens fogem de moto do local.