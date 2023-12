Psicóloga cai de moto em viagem de aplicativo, é atropelada e morre em rodovia de Goiás

Uma psicóloga de 32 anos caiu de moto durante uma viagem de aplicativo, foi atropelada por um caminhão e morreu na rodovia BR-153, em Goiânia, Goiás. Identificada como Laura Alvarenga, a vítima veio a óbito no local do acidente, enquanto o motociclista saiu ileso. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, o condutor da motocicleta, de 24 anos, disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que viu outros veículos parando na estrada e tentou frear bruscamente para não colidir nos automóveis.

Ele não conseguiu parar, perdeu o controle do veículo e caiu da moto com a passageira. Logo depois de cair na pista, Laura foi atingida por um caminhão.

O motorista do veículo de grande porte que atropelou Laura fugiu e ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o acidente foi registrado pela Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia e está sob investigação.

A PRF informou que o motociclista não fugiu do local, tinha habilitação regular e fez o teste do bafômetro, que deu negativo.