Jornais repercutem caso de argentina morta em Búzios; saiba quem era a turista

O caso de Florencia Aranguren, que foi encontrada morta a facadas em Búzios, no Rio de Janeiro, ganhou repercussão na imprensa da Argentina. A vítima tinha 31 anos e foi assassinada na manhã de quarta-feira (6) em uma trilha que dá aceso à Praia José Gonçalves.

O jornal La Nación noticiou a morte como um caso de "comoção no Brasil" e descreveu Búzios como "uma das cidades mais turísticas do Brasil pela sua variedade de praias".

Veja também

Já o Clarín publicou hoje que "Búzios deixou de ser um paraíso", frase que seria de uma moradora entrevistada, também argentina, que vive há 25 anos na cidade, segundo reportagem.

"Hoje mudou tudo e as jovens que vêm para Búzios, buscando o paraíso, digo a vocês: Búzios é esteticamente um paraíso, mas tem que tomar cuidado", relatou ao periódico.

O jornal El Diario noticiou o crime como um caso de feminicídio.

Quem era Florencia Aranguren, argentina morta em Búzios

De acordo com o jornal Página 12, Florencia havia chegado a Búzios há apenas três dias e tinha a intenção de morar na cidade.

O portal descreveu a vítima como uma "amante dos animais, mochileira, trapezista e ilustradora". Ela também já havia se aventurado fora do país e teria morado na Espanha.

O La Nación disse que ela era ativa nas redes sociais e gostava de compartilhar fotos "com amigos e algumas com o seu cachorro de estimação".

No Facebook, Florencia publicava fotos praticando acrobacia e imagens de desenhos feitos à mão. Ela também era fã de rock e de arte surrealista.

Entenda o caso

A argentina Florencia Aranguren foi morta a facadas e pauladas em Búzios, no Rio de Janeiro, próximo à trilha de José Gonçalves, na manhã de quarta-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, o cachorro dela ajudou na identificação e captura de um suspeito do crime. O animal teria ficado ao lado do corpo durante a atuação das forças de segurança e da Perícia no local, na Estrada José Gonçalves. Ele não reagiu quando curiosos se aproximaram para ver o corpo, mas tentou avançar em um homem que passou pelo local. As informações são do O Globo.

Essa ação levou policiais militares a prenderem o homem por suspeita de ter matado a argentina. O caso está a cargo da 127ª Delegacia de Polícia da Armação de Búzios.

O delegado responsável, Phelipe Cyrne, informou que o homem tinha outras passagens, por furto e lesão corporal.