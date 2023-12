Suspeito de matar mãe e filhas em Sorriso é indiciado por homicídio e estupro

O homem preso por matar mãe e três filhas em Sorriso, Interior do Mato Grosso, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio, estupro e estupro de vulnerável nesta quarta-feira (6). Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, trabalhava em uma obra ao lado da casa das vítimas e confessou que cometeu o crime após interrogatório.

Contra a mãe, Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos e Miliane Calvi Cardoso, filha mais de velha de 19 anos, o homem responderá por homicídio qualificado e feminicídio. As informações são do g1.

No caso de Manuela Calvi Cardoso, de 13 anos, o indiciamento é por homicídio e estupro de vulnerável. Já no caso da caçula de 10 anos, Melissa Calvi Cardoso, Gilberto vai responder por homicídio qualificado por asfixia.

Ao g1, os familiares das vítimas pediram que o caso não caia no esquecimento e que "sejam tomadas medidas para que não existam mais vítimas decorrentes situações semelhantes". O posicionamento foi dado pelo advogado Conrado Pavelski Neto.

Relembre o crime

As mortes ocorreram entre a noite do dia 24 de novembro e a madrugada do dia seguinte. Os corpos só foram encontrados no dia 27, quando familiares e vizinhos não conseguiram mais contato com as vítimas e acionaram as forças de segurança.

Três das quatro vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso sexual. O indiciado revelou à Polícia que entrou na casa da família, no bairro Florais da Mata, por uma janela e com a intenção de roubar.

Gilberto confessou que fez uso de entorpecentes no dia e começou a matança após ser confrontado por Cleci, mãe das meninas. Eles entraram em luta corporal e ele a matou com a faca.

A filha mais velha foi morta após tentar socorrer a mãe. Na sequência, ele assassinou as outras vítimas, a garota de 13 anos e a criança de 10.

O homem foi preso depois que a perícia encontrou marcas de chinelo no piso da casa com manchas de sangue. Gilberto saiu da casa e colocou as roupas ensanguentadas, e ainda uma peça de roupa íntima de uma das vítimas, em um contêiner, que depois foi localizado pelos policiais.

O crime foi solucionado em cerca de uma hora, segundo informou ao Uol à época da prisão o delegado Bruno França Ferreira.

Suspeito já tinha ficha criminal

Em setembro, Gilberto teria invadido outra residência, localizada em Lucas do Rio Verde (MT) e abusado sexualmente de outra vítima, que estava dormindo. Ele também teria tentado matá-la com cortes no pescoço, mas ela conseguiu sobreviver.

O homem ainda tem um mandado de prisão aberto na cidade de Mineiros, em Goiás.