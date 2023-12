Servidora é exonerada por colocar placa em UBS: 'se virou urgente é porque não veio antes'

Uma servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Apuí, no Interior do Amazonas, foi exonerada após colocar uma placa em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) afirmando que nada no local era urgente.

"Tenha paciência, nada aqui é urgente. Se virou urgente é porque você não veio antes", diz o comunicado colocado pela mulher. Ela era chefe de divisão da UBS Anísio Silva.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas na segunda-feira (4). Através das redes sociais, o prefeito de Apuí, Marcos Lise, falou sobre o caso.

"A Prefeitura Municipal de Apuí-AM, representada pelo Prefeito Marcos Lise, repudia com veemência o ato de uma funcionária contratada da Unidade Básica de Saúde Anísio Silva, que colou uma mensagem desrespeitosa aos assistidos da unidade", diz a nota.

"O prefeito Marcos Lise, assim que tomou conhecimento do fato, determinou a exoneração imediata da servidora, por meio da portaria de exoneração n° 844/2023. O ato da servidora é inaceitável e não representa, em hipótese alguma, os valores da Administração municipal", pontua.