Argentina é morta em Búzios e cachorro ajuda a capturar suspeito

Uma argentina foi encontrada morta a facadas em Búzios, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (6) Segundo a Polícia Militar, o cachorro dela ajudou na identificação e captura de um suspeito do crime. Florencia Aranguren tinha 31 anos e morava no município, onde tinha costume de caminhar com o animal pela região diariamente.

Conforme a Polícia, o cachorro ficou ao lado do corpo durante a atuação das forças de segurança e da Perícia no local, na Estrada José Gonçalves. Ele não reagiu quando curiosos se aproximaram para ver o corpo, mas tentou avançar em um homem que passou pelo local. As informações são do O Globo.

Legenda: O cachorro permaneceu ao lado do corpo da argentina durante a atuação da Polícia e da pericia no local do crime Foto: Reprodução

Essa ação levou policiais militares a prenderem o homem por suspeita de ter matado a argentina. O caso está a cargo da 127ª Delegacia de Polícia da Armação de Búzios.

Corpo encontrado em local pouco frequentado

O corpo de Florencia foi achado por volta das 8h desta quarta em uma trilha que dá aceso à Praia José Gonçalves, um destino pouco conhecido por turistas de Búzios e que possui somente 100 metros de faixa de areia.

O local fica a 11 quilômetros do Centro de Búzios e a praia é considerada uma das mais bonitas e preservadas da região, embora pouco frequentada.