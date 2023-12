Morre Theo, um dos bebês sêxtuplos de Colatina (ES)

O bebê Theo, que nasceu da gestação de sêxtuplos do casal Quezia Romualdo e Magdiel Costa, morreu na noite dessa terça-feira (5). A informação foi divulgada pelos pais da criança nas redes sociais. Lucca, Henry, Maytê e Eloá seguem na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin). Um dos bebês, Matteo, faleceu cinco dias após o parto.

"Ele foi um guerreiro, mas Deus tirou dele toda dor que estava sentindo e agora está ao lado do seu irmãozinho", informaram os pais em publicação.

Os sêxtuplos nasceram em 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A mãe estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana em um hospital da Cidade. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.