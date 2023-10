Morre Matteo, um dos bebês sêxtuplos nascidos no Espírito Santo

Um dos sêxtuplos que nasceram no último domingo (1º) em Colatina, no Espírito Santo, faleceu na madrugada desta sexta-feira (6), após complicações no quadro de saúde. A informação foi confirmada pela família, que fez publicação nas redes sociais e ainda acompanha os demais gêmeos, que seguem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) em um hospital particular da cidade.

O pequeno Matteo, que também havia sido internado, recebeu mensagem de homenagem da família. "Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração", diz a publicação.

Antes da notícia do falecimento, o pai das crianças, Magdiel Costa, veio a público para pedir orações direcionadas ao filho, que apresentou complicações durante a internação na unidade de saúde.

"Estou passando aqui para pedir oração de vocês. Vamos orar pelo Matteo, que teve uma pequena complicaçãozinha. É o que está em risco mais grave agora no momento. Vamos orar para que Deus venha abençoar e que ele venha logo se recuperar", disse ele.

A assessoria do hospital São Bernardo Apart Hospital emitiu comunicado para confirmar a morte, lamentando o agravamento do quadro do recém-nascido nas últimas 48 horas. O óbito foi registrado a 0h54 da madrugada desta sexta (6).

Internação de bebês

Até então, os outros cinco bebês, que nasceram prematuros, continuam internados na Unidade Intensiva Neonatal em Colatina.

O nascimento deles ocorreu em um parto realizado em apenas 10 minutos, quando os bebês ainda estavam com 27 semanas e 1 dia. A mãe das crianças já recebeu alta.