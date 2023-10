Círio de Nazaré 2023: veja programação da procissão em Belém

O Círio de Nazaré, manifestação religiosa à Nossa Senhora de Nazaré realizada em Belém, no Pará, tem a segunda romaria oficial nesta sexta-feira (6), com o Traslado da Imagem Peregrina a Ananindeua e Maratuba. Ao todo, 53 quilômetros serão percorridos, enquanto a Imagem da Peregrina de Nazaré estará vestida com o manto apresentado nessa quinta (5).

Realizado há mais de 200 anos em Belém, o Círio foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Durante o mês de outubro, o Círio é realizado em meio a outras 12 procissões.

Veja também

Durante a manhã desta sexta-feira, uma missa foi realizada, por Dom Antônio de Assis, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Em seguida, começou o trajeto no Traslado rodoviário de Belém para Ananindeua e Marituba.

A previsão, segundo informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), é de que o traslado dure cerca de 10 horas, envolvendo cerca de um 1,3 milhão de pessoas.

Confira a programação do Círio de Nazaré neste fim de semana: