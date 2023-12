Após calor intenso, onda de frio deve atingir algumas regiões do Brasil; veja quais

Sábado de frio intenso e inesperado na Região Sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Neste 9 de dezembro, as mínimas cairão a valores abaixo e muito abaixo da média histórica do mês, com frio fora de época.

Sob tempo mais aberto e um perfil mais seco da atmosfera, a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul deve ter mínimas de 10ºC a 13ºC. Mas haverá pontos do estado em que os termômetros marcarão temperaturas de um dígito, ou seja, abaixo de 10ºC, que são pouco frequentes em dezembro. As informações são da MetSul Metereologia.

As mínimas de um dígito podem ocorrer na Campanha e nas regiões serranas da Metade Norte gaúcha, em particular na região dos Campos de Cima da Serra, em cidades como Vacaria, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Jaquirana, São Francisco de Paula e outras.

Por sua vez, na Serra Gaúchas, em cidades como Canela, Gramado e Caxias do Sul, as mínimas podem cair abaixo de 10ºC em zonas de baixadas, nas quais o ar frio mais denso e pesado tende a se concentrar à noite em madrugadas de tempo aberto e vento de calmo a fraco.

Por que o frio está fora de época?

A explicação está em uma massa de ar frio de trajetória marítima na costa do Sul do Brasil, associada a um centro de alta pressão de 1.025 hPa na altura do Rio da Prata. A influência desta massa se dá no Sul brasileiro e em áreas mais perto da costa da Região Sudeste.

Importante destacar que incursões de ar frio nesta época do ano costumam trazer temperatura baixa apenas no período noturno. O número de horas de sol é maior que no inverno e as tardes tendem a ser agradáveis ou mesmo um pouco quentes.

Neste sábado, embora o começo de dia frio em várias regiões, a tarde deve ter mais de 30ºC no Noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a temperatura mínima na estação oficial do bairro Jardim Botânico deve ficar ao redor de 14ºC, mas em pontos mais ao Sul da cidade pode fazer 11ºC a 13ºC, mesma marcas previstas para alguns pontos da área metropolitana, como nas zonas rurais de Gravataí, Viamão e Novo Hamburgo.

Veja a temperatura em algumas cidades do Sul no início deste sábado (9):

Bagé - 9,7ºC em Bagé

São José dos Ausentes - 11ºC

Dom Pedrito - 11,9ºC

Canela - 12,1ºC

Caçapava do Sul - 12,3ºC

Cambará do Sul - 12,4ºC

Canguçu - 12,5ºC

Livramento - 12,6ºC

Encruzilhada do Sul - 12,8ºC

Jaguarão - 13,1ºC