Avião fica preso a pista do aeroporto de Congonhas após asfalto afundar

Após o asfalto afundar na pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Congonhas, um avião da Gol ficou preso, nesta sexta-feira (8). A equipe do aeroporto foi acionada desembarcar passageiros e o voo G3 1490 foi transferido para outra aeronave. A concessionária do local informou que 29 atrasos foram registrados relacionados ao evento. As informações são da CNN Brasil.

Em nota, a Aena, concessionária que administra o local, disse que “uma das pistas de taxiamento do aeroporto de Congonhas sofreu uma desagregação do pavimento, impedindo a movimentação de uma aeronave da companhia aérea Gol”. O destino do avião seria a cidade de Vitória, no Espírito Santos.

A concessionária ainda frisou que o acidente não gerou "grandes impactos" no funcionamento do local e outras aeronaves continuaram operando “utilizando outra pista de taxiamento para acesso e saída da pista de pouso e decolagem principal”.

Já a Gol informou que "as ações referentes a este voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da companhia”. A empresa disse ainda que todos os clientes foram desembarcados em segurança.