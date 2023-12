Camareira denuncia ministro após ter sido chamada de 'preta suja' em apart-hotel no Rio de Janeiro

A camareira de um apart-hotel no Rio de Janeiro, localizado no bairro Leblon, na Zona Sul da cidade, registrou queixa na sexta-feira (8) por injúria racial após afirmar ter sido chamada de “preta suja”. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), segundo informações do portal g1.

O suspeito do crime foi identificado como Marcos José Pieroni dos Santos, administrador de um imóvel no Top Leblon Apart Hotel. A Polícia foi acionada para a ocorrência após chamado envolvendo o nome de Marcos.

O proprietário do imóvel é o Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, o que, de início, teria gerado certa confusão sobre quem teria sido o autor da injúria. Entretanto, segundo investigação da Polícia Civil, se constatou que ele não estava no local no momento do ocorrido.

Conforme o Itamaraty, Mauro Vieira estava em uma entrevista em Copacabana e não possui envolvimento no caso. Até então, a investigação aponta que o homem acusado pela funcionária em questão é apenas o administrador do apartamento.

Xingamentos

Segundo o portal g1, ele solicitou entrada no apartamento 801, pedindo a uma funcionária para abrir a porta com a chave-mestra. No entanto, a mulher negou, afirmando que não tinha autorização para tal.

Logo após a primeira negativa, Marcos teria proferido uma série de reclamações, se dirigindo também à camareira para reforçar o pedido de entrada. Também negando a entrada, ela conta que começaram os insultos.

“Você é uma preta suja. Isso que você é: uma preta, suja. Esse hotel tem que se proteger de vocês, seus pretos”, disse a camareira, que aponta que uma das moradoras presenciou a situação.

A entrada de Marcos no apartamento ocorreu apenas após alguém de dentro do imóvel abrir a porta para que ele entrasse.