Influencer Nino Abravanel tem pedido de prisão preventiva revogado por morte de homem em SP

A Justiça de São Paulo negou, nessa quarta-feira (17), o pedido de prisão preventiva contra o influencer Nino Abravanel e outros cinco suspeitos pela morte do servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, supostamente assassinado por "vingança". No entanto, acatou a denúncia do Ministério Público Estadual, o que os tornou réus pelo crime de homicídio qualificado.

Além do criador de conteúdo, o irmão dele, identificado como Deric Elias Costa Silva, também é investigado pelo caso, assim como Eberton Salles de Lima, Pablo Lyncoln Lira da Rocha, Enrico Jonatan da Silva Leal e Júlio César de Souza Alves.

Veja também País Paciente morreu por inalar peeling de fenol em clínica de Natália Becker, diz laudo País Mulher que mora no McDonald's do Leblon diz ter sido agredida País Idoso é encontrado morto em SP e polícia investiga suposto latrocínio de R$ 3 milhões

Na decisão, a juíza Isabel Begalli Rodriguez declarou que não viu "necessidade da prisão, ao menos por ora", dos acusados, e concluiu que eles poderão responder em liberdade por serem primários. A magistrada também argumentou que as principais testemunhas do caso são policiais, segundo informações do g1. Na ocasião, ela ainda determinou a soltura de um deles: Júlio César de Souza Alves.

"Seja para garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, pese embora a extrema gravidade do crime imputado aos denunciados", declarou, conforme o portal Uol.

Os advogados dos irmãos comemoraram a recusa da prisão dos clientes: "Desde o início, nossa equipe de defesa dedicou-se incansavelmente a demonstrar não apenas a ausência de fundamentos sólidos para uma eventual acusação, mas também a flagrante desproporcionalidade de qualquer medida restritiva ao direito fundamental à liberdade de Nino e Deric", disse em nota.

A defesa de Júlio César e os representantes de Pablo e Enrico também celebraram o indeferimento da prisão preventiva.

O HOMICÍDIO

Tarcísio Gomes da Silva caminhava na Estrada do M’Boi Mirim quando foi surpreendido, por volta das 22h40, e foi executado com 11 tiros na nuca, no rosto e no pescoço. Uma testemunha diz ter visto o atirador, que estava vestido com capuz e roupas pretas, fugir a pé em direção ao Terminal Guarapiranga.

Nas imagens obtidas, a investigação percebeu que um Honda City prata entrou na faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Luiz Gushiken. Responsável pelo inquérito, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) afirma que o influencer e os outros quatro suspeitos estavam reunidos em um restaurante menos de duas horas antes do crime.

Legenda: Carro supostamente dirigido por Nino Abravanel estava em uma faixa exclusiva de ônibus aguardando o homicídio ser realizado Foto: Reprodução/Polícia Civil

As imagens do circuito de segurança mostram que Derik é o primeiro a se levantar da mesa e aparece com roupas parecidas com as do atirador. Segundo informações do Metrópoles, o grupo vai em direção ao Honda City, adquirido há pouco tempo por Eberton. Todos os suspeitos teriam entrado no carro, em direção ao Terminal Guarapiranga.

Imagens de outros locais próximos ao terminal de ônibus também foram coletadas pelos investigadores e mostram o carro parando. Uma câmera instalada em um posto de gasolina flagrou a vítima passando pela calçada do estabelecimento.

Pouco depois, Derik aparece perseguindo o pedreiro, com a mão esquerda na cintura, seguido de Eberton.

Segundo os policiais, após o crime Derik teria saído em disparada para dentro do terminal, onde o veículo de fuga o aguardava, e Nino Abravanel estava na direção.

Ainda conforme o Metrópoles, os agentes apontam que o veículo volta para a frente do restaurante. Derik desembarca, entra em um Volkswagen T Cross. Júlio César sobe em uma moto e Nino Abravanel deixa o local no Honda City. Eberton não estava mais com o grupo.

Em nota, a defesa de Nino Abravanel afirma que o pedido de prisão temporária é “completamente injusto” e que o influencer é “totalmente inocente”. O advogado ainda chama a vítima de “serial killer” e diz que Tarcísio “havia assassinado brutalmente o avô de Nino”.

QUEM É NINO ABRAVANEL

Deivis Elizeu Costa Silva — influencer de 18 anos conhecido como Nino Abravanel — tem mais de 4,8 milhões de seguidores no Instagram e aparece nas redes sociais com carros de luxo e objetos de valor. Com origem na periferia, ele ganhou fama compartilhando histórias do dia a dia e tornou-se uma referência para outros jovens da mesma realidade.

Em suas postagens mais famosas, Nino está dando "grau na moto" (prática de fazer manobras para empinar a motocicleta, deixando a roda dianteira no alto enquanto se equilibra na traseira).

Mesmo estando desaparecido com o irmão, o perfil do rapaz segue ativo nas redes, inclusive divulgando o "jogo do tigrinho", como é conhecido o cassino online Fortune Tiger, proibido no Brasil.

Conhecido nas redes apenas como Dé, o irmão de Nino, Derik, também exibe veículos de luxo e viagens internacionais. Nomes do rap e funk nacional, como Mc Ryan e Oruam, utilizaram as redes para manifestar apoio ao influencer.