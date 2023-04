Homem que atacou creche em Blumenau é indiciado por quatro mortes e cinco tentativas de assassinato

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou o responsável pelo ataque a uma creche em Blumenau, ocorrido em 5 de abril, que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas.

O homem de 25 anos responderá por quatro homicídios quadruplamente qualificados e cinco tentativas de homicídios. Os agravantes dos crimes são motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa das vítimas e o fato das vítimas serem menores de idade.

O resultado do inquérito foi apresentado nesta segunda-feira (17) em coletiva de imprensa. Os investigadores se basearam nos depoimentos de vinte pessoas, imagens de câmeras de segurança do trajeto percorrido pelo autor e perícia no celular dele.

Segundo o delegado Ronnie Reis Esteves, delegado geral da Divisão de Investigação Criminal, os investigadores fizeram análise do cotidiano do suspeito a partir do relato de amigos e familiares.

Em seu depoimento, o autor do atentado deu detalhes do crime e permaneceu 'frio'. "É uma pessoa que de fato não tem nenhuma condição de viver em sociedade", apontou Ronnie.

O autor está preso na Penitenciária Regional de Blumenau. Após o indiciamento, cabe ao Ministério Público apresentar denúncia contra o suspeito.

Ataque a creche em Blumenau

O ataque Centro de Educação Infantil Bom Pastor, instituição particular no bairro Vila Velha, em Blumenau, ocorreu na manhã de 5 de abril.

As vítimas foram atacadas no pátio da creche. Entre as crianças mortas, estão três meninos e uma menina, com idades de 4 a 7 anos. Depois do crime, o responsável se entregou ao Batalhão da Polícia Militar.

Os quatro feridos receberam alta hospitalar em 6 de abril, após internação no Hospital Santo Antônio. No mesmo dia, as vítimas foram veladas e sepultadas.

As aulas na creche e nas outras instituições da rede municipal de Bluemenau foram retomadas nesta segunda-feira (17), 12 dias após o ataque.