Mulher e filhos mantidos em cárcere no Rio de Janeiro ficavam até três dias sem comer

A mulher e os dois filhos resgatados de cárcere privado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro, chegavam a ficar até três dias sem comer. Em depoimento à Polícia, segundo o G1, a mulher confirmou que os três sofriam violência física e psicológica constantemente.

Eles eram mantidos presos, amarrados e subnutridos, há pelo menos 17 anos, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O suspeito pelo crime, Luiz Antônio Santos Silva, pai dos adolescentes, foi preso em flagrante.

À Polícia, a mulher afirmou ainda que o marido nunca permitiu que ela trabalhasse e que os filhos frequentassem a escola.

Foi um vizinho da família que fez a denúncia à Polícia. Sebastião Gomes da Silva, 72, sabia da situação da mulher e dos filhos — um jovem de 19 anos e uma mulher de 22, que aparentam ser "crianças" — e constantemente tentava doar alimentos para eles. Porém, disse ao Metrópoles, Luiz jogava a comida fora e impedia que chegasse à família.

"Tem pessoas aqui passando necessidade, estão em cárcere privado, isso é crime", disse Sebastião à Polícia nesta quinta (28), sob anonimato, antes de os agentes constatarem o flagrante.

Irmã da mulher achava que ela estava morta

Segundo Sebastião, a família morava em Senador Camará, outro bairro da zona oeste do Rio, antes de se mudar para Guaratiba.

"Lá, ele [Luiz] fazia a mesma coisa com a mulher, prendia em casa. Ele precisou fugir da comunidade para não ser morto e veio morar aqui com as crianças. A irmã [da vítima] achava que ela estava até morta. A família pensava que eles estavam todos mortos", declarou o vizinho ao Metrópoles.

Mãe e filhos foram achados pela Polícia amarrados, sujos e desnutridos em uma casa na rua Leonel Rocha. O local estava em condições insalubres. Sebastião disse que, além de passarem fome, eles eram agredidos por Luiz, que era conhecido na vizinhança como "DJ" devido à música alta que colocava para abafar os pedidos de socorro da família.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estão internadas no Hospital Rocha Faria com quadro grave, mas estável, de desidratação e desnutrição, de acordo com o G1. O caso ficou sob a investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

O suspeito foi preso pelos crimes de tortura, cárcere privado e maus-tratos.

Caso já era conhecido pelas autoridades

Sebastião contou ao Metrópoles que a família se mudou para aquela região quando os meninos ainda eram pequenos e que, desde então, são mantidos em cárcere privado.

“Eu tinha pena de ver aquela situação, o pessoal pedindo socorro. Vi o sofrimento deles, pedindo ajuda, batendo na porta. Foi uma alegria ter ajudado, eles passavam fome, era sério demais”, comentou o vizinho.

Legenda: Mãe e filhos eram mantidos amarrados. Eles estão desnutridos. Foto: Reprodução

De acordo com o Metrópoles, tanto a Polícia Civil como o Conselho Tutelar do bairro já sabiam há dois anos sobre a situação da família. O Conselho Tutelar chegou a afirmar que tomou "todas as medidas cabíveis" à época.

“Esse caso é de conhecimento do Conselho Tutelar de Guaratiba há dois anos. Todas as providências cabíveis foram tomadas. Tanto o Ministério Público como autoridades policiais foram informadas, mas, infelizmente, somente agora estão tomando providências. Neste dois anos, o Conselho Tutelar acompanhou o caso e espera que agora a situação seja realmente resolvida”, informou, em nota, o órgão.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também confirmou ao jornal que sabia da situação, mas que não foi informado sobre o desfecho da história.

“Conforme provocação da Promotoria da Infância e Juventude, ao tomar ciência dos fatos, em março de 2020, o Conselho Tutelar informou, que, apesar do lockdown decretado à época, havia tomado todas as medidas pertinentes", afirmou o Ministério.