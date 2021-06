Força Nacional deve chegar ao Amazonas para combater onda de ataques

A Força Nacional deve atuar no Amazonas a partir desta terça-feira (8), para auxiliar no combate a uma onda de ataques que ocorre desde domingo (6). Manaus registrou incêndios em pelo menos 21 veículos, quatro agências bancárias, um comércio, um em via pública e no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), até segunda-feira (7).

O Ministério da Justiça autorizou o envio das forças por trinta dias, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU). O período pode ser prorrogado, caso necessário. O contingente enviado deve ser definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

A decisão de pedir o auxílio das forças foi do governador Wilson Lima. Não há registros de feridos nos ataques.

Após dois dias de serviços suspensos, a frota de transporte coletivo opera com 100}% da capacidade em Manaus, na manhã desta terça-feira (8). Aulas das escolas municipais e outros serviços também foram impactados.

Legenda: Cidade registrou ataques e incêndios ao longo do domingo (6) Foto: Reprodução/Twitter

Pelo menos 31 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nos ataques. Até o momento, apontam as investigações iniciadas, os atos de vandalismo nas cidades do estado teriam partido da indicação de integrantes de um grupo criminoso.

Onda de violência

Nesta segunda-feira (7), duas lideranças dos ataques teriam sido presas, além de que uma criança de 11 anos foi apreendida por possível envolvimento nas ações.

A onda de violência na cidade foi motivada pelo homicídio de Erick Batista Costa. "Dadinho", como é conhecido, era considerado líder do Comando Vermelho. O homem morreu a tiros por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no sábado (5).

A facção de origem carioca controla o tráfico e os presídios do Amazonas desde janeiro de 2020, após derrotar a rival Família do Norte (FDN), esta responsável pelos massacres nos presídios de Manaus em 2017 e 2019.

Conforme a SSP, o departamento de inteligência apontou que a ordem das ações partiu de dentro de um presídio, por membros do grupo criminoso.