Amazonas deve receber força nacional após ataques no estado; 31 suspeitos foram presos

O total de 31 prisões de suspeitos por participação em ataques na cidade de Manaus e no interior do Amazonas foram feitas nesta segunda (7), conforme informações do secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os ataques foram realizados pela segunda noite consecutiva, e teriam como motivo a represália pela morte de um traficante de drogas.

Nesta segunda (7), duas lideranças dos ataques teriam sido presas, além de que uma criança de 11 anos foi apreendida por possível envolvimento nas ações.

Até o momento, apontam as investigações iniciadas, os atos de vandalismo nas cidades do estado teriam partido da indicação de integrantes de um grupo criminoso.

Auxílio na segurança

Ainda segundo informações do coronel Louismar Bonates, um efetivo de homens da Força Nacional para o estado é esperado na terça-feira (8). A decisão de pedir o auxílio foi do governador Wilson Lima.

"O nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não vai ter como tocar capital e interior. Foi sugerido e o governador acatou a decisão de pedir apoio da Força Nacional", informou Bonates ao portal G1.

Até o momento, informa o secretário, não se sabe qual será a dimensão do efetivo, já que a decisão cabe à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e ao Ministério da Justiça.

Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem auxiliado no combate às ações criminosas, enviou tropas para os municípios amazonenses de Careiro da Várzea e Careiro Castanho.

Ataques no estado

O fim da noite de domingo (6) e a madrugada de segunda (7) marcou a nova onda de violência em Manaus. O prédio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), um caixa eletrônico e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foram incendiados nesse período.