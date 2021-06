O empresário Ricardo Hilgenstieler foi preso, nesta segunda-feira (21), suspeito de agredir a ex-namorada Silvye Alves, que é apresentadora do programa Cidade Alerta da Record de Goiânia. O filho da jornalista, de 11 anos, teria presenciado a violência. As informações são do O Dia.

Segundo as apurações preliminares, Hilgenstieler invadiu o apartamento da apresentadora, nesta madrugada, e deferiu chutes e tapas contra vítima, além de socos no rosto de Silvye Alves. O empresário foi encaminhado para à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) por agentes do 9º BPM, de Goiânia.

Após as agressões, a jornalista foi à Delegacia da Mulher para registrar queixa contra Ricardo Hilgenstieler. Em seguida, ela foi encaminhada para um hospital da capital goiana.

Nas redes sociais, Silvye Alves compartilhou com seguidores um desabafo sobre o episódio.

"Não está sendo fácil. A dor física só não é pior do que a dor na alma. A maior tristeza de tudo isso foi ver meu filho sofrer. Prometi nunca fazê-lo sofrer e hoje aconteceu o pior. Peço orações a vocês, cessem o ódio, por favor, isso não leva a lugar nenhum.", escreveu a jornalista na postagem.

Foto: reprodução



Silvye Alves é considerada um dos principais nomes da Record em Goiás e está à frente da edição local do "Cidade Alerta" há cinco anos. A apresentadora deve ficar afastada do trabalho por tempo indeterminado.

Relacionamento

Em junho de 2020, a apresentadora publicou a primeira foto ao lado do empresário. Na época, ela descreveu a relação com Hilgenstieler como calma.

“Jamais imaginei que o amor era calmaria O amor pelo amor, sem interferência. O amor que se aceita como é. Desejo a todos um feliz dia do amor!!!!”, escreveu na legenda da foto ao lado com ex-companheiro. A postagem foi apagada no perfil dela.

Ricardo Hilgenstieler é empresário e nasceu em Santa Catarina. Não há informações de quando o relacionamento do casal chegou ao fim.