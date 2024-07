Estudante viraliza ao denunciar furto de garrafa Stanley em academia de Goiânia

Uma estudante de Psicologia viralizou nas redes sociais por um motivo inusitado. Júlia Vick compartilhou em seu Tiktok na última quarta-feira (17) um vídeo alegando que sua "garrafinha verde limão da Stanley" foi furtada na academia onde ela treina em Goiânia, no estado de Goiás.

Veja também País Entenda tratamento de jovem com neuralgia do trigêmeo, considerada 'a pior dor do mundo' País Caso Camille Vitória: veja o que sabe até agora sobre morte e desaparecimento de jovem País Filha do deputado Gilberto Cattani é encontrada morta em Mato Grosso

No vídeo que já conta com mais de quatro milhões de visualizações, Júlia desabafa e em tom bastante chateado e pede que a pessoa devolva o item.

"Pra menina que roubou minha garrafa Stanley que estava no banheiro, eu vou te falar uma coisa. Amanhã você vai devolver no banheiro, no mesmo lugar que você pegou, quietinha e no sigilo, ninguém vai saber que foi você", disse a estudante.

Júlia ainda enfatiza que pode descobrir a identidade da pessoa que pegou sua garrafa.

"Tem uma câmera do lado de fora, a academia tem o seu CPF e nesse exato momento eu agradeço muito que através do seu CPF tem como descobrir muita coisa, nome do pai e da mãe, onde mora, se tem carro. Eu tô pedindo com educação", falou irritada durante o desabafo.

Durante o vídeo, Júlia contou que ainda não terminou de pagar a garrafa e que agradeceria caso a pessoa pudesse devolver.

Furto ainda não foi solucionado

Em outros vídeos publicados durante a semana, Júlia mostrou os seus momentos com a garrafa e escreveu sobre o valor sentimental da mesma. Já na última atualização que a estudante deu nesta sexta-feira (19), e que já conta com mais de 50 mil visualizações, ela disse que o caso não foi resolvido e que estava frustrada, mas que ao menos a pessoa não poderia usar o item na academia.

"Ela não devolveu e não vai devolver, entendeu. Porque vamos supor que ela viu o vídeo, você acha que ela vai aparecer com essa garrafa na academia? Não vai, entendeu. Só se ela for assim muito burra. O que na verdade eu até espero. Ela furtou, roubou, sei lá... Para usar em casa. Porque pelo menos na academia eu tirei a liberdade dela usar. Porque todo mundo já tá sabendo, e é assim que eu gosto." desabafou, indignada.

"Ela não vai devolver. Se ela viu o vídeo, vai aparecer com essa garrafa? Ela furtou pra usar em casa, pelo menos na academia eu tirei a liberdade dela usar. Me dói porque eu não fui criada assim, pegar algo que não é da gente", respondeu Júlia em vídeo a um comentário de sua primeira publicação, destacou novamente que a autora do furto não poderia usar a garrafa onde as duas se exercitam.