Entenda o caso do acidente de carro em Niterói que matou três jovens

Na última quinta-feira (8), três jovens morreram e outros dois ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito em Niterói, no Rio de Janeiro. O condutor de um dos veículos, que estaria embrigado, será indiciado pelo crime de triplo homicídio culposo.

Como foi o acidente em Niterói

A colisão ocorreu de frente entre dois carros de passeio e uma moto. Os veículos trafegavam na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na capital carioca. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Algumas vítimas foram arremessadas para fora do carro.

Quem são as vítimas

As três pessoas que morreram no local do acidente são: Gabriel Palmiere Gonçalves, de 19 anos, Emily S. Miranda, de 20 anos, e Roberta Miranda, de 17 anos.

Dois sobreviventes

Além dos três mortos, dois jovens de 18 e 20 anos foram internados em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A identidade de ambos ainda não foi divulgada.

Responsáveis

Um jovem que ficou gravemente ferido será responsabilizado pelo acidente. Conforme apurou o jornal carioca O Dia, testemunhas relataram que ele dirigia um veículo Chevrolet Ônix “em alta velocidade” e demonstrava sinais de embriaguez. Um exame confirmou hálito etílico e agitação psicomotora.

A identidade desse homem ainda não foi divulgada. Ele ainda está internado e a polícia aguarda a alta hospitalar para poder intimá-lo a prestar esclarecimentos.

Bilhete da sorte

Ainda segundo o jornal O Dia, familiares foram ao local do acidente para recolher os pertences das vítimas e encontraram um bilhete da sorte. O papel, manchado de sangue, teria sido recebido por um dos jovens em um restaurante japonês pouco antes do acidente e dizia: "Uma estrela está brilhando por você".

