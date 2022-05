Dentista é preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil em consultório

Um dentista, de 52 anos, foi preso em flagrante por pornografia infantil nesta terça-feira (31), na região central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Conforme o g1, o profissional armazenava e disponibilizava conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes em seu consultório.

Além dele, outros dois homens, de 37 e 41 anos, também foram presos. O dentista foi conduzido para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) como suspeito de disseminar material de abuso sexual infantil.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 4 CPUs, 2 HDs e um telefone celular durante ação que encerrou o "Maio Laranja", mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Dois suspeitos

Os outros dois homens presos foram detidos em locais diferentes. Enquanto o suspeito de 37 anos foi preso no Jardim Noroeste, juntamente com um computador e dois celulares com sexo explícito de crianças e adolescentes; o segundo homem, de 41 anos, foi preso no bairro Coophavilla II.

Com ele, foram encontrados três celulares, cinco HDs externos e uma CPU. Ambos devem responder por "adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente".

Para o g1, a delegada titular da Depca, Fernanda Félix Carvalho Mendes, apontou que a unidade recebe mais de 3 mil denúncias por ano de crimes e violências contra crianças e adolescentes.