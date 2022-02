Corpo da filha de mulher que usou enxada para buscar parentes em Petrópolis é reconhecido

Foi reconhecido na tarde desta quarta-feira (16) o corpo da adolescente Maria Eduarda Carminate de Carvalho, 17, uma das vítimas soterradas na tragédia em Petrópolis. Mais cedo, as cenas de sua mãe usando uma enxada para tentar localizá-la em meio aos destroços comoveu o país. As informações são do G1.

Assim que soube dos desabamentos no Morro da Oficina, Gizelia de Oliveira Carminate, 36, saiu ainda de madrugada da cidade mineira de Juiz de Fora, onde mora, para buscar a filha. Se juntou a equipes de resgate e à voluntários nas buscas e, além da enxada, chegou a usar as próprias mãos para escavar na lama.

A confirmação da morte da filha veio no início da tarde. "Minha filha era a coisa mais linda que tem no mundo. Te juro por deus. Uma princesa, 17 anos", disse Gizelia.

Segundo Gizelia, a filha, conhecida como Duda, foi encontrada no sofá abraçada à madrinha, Tânia, e à neta dela, a bebezinha Helena, de apenas 1 ano.

Legenda: Gizelia usou uma enxada para tentar localizar a filha soterrada em Petrópolis Foto: Reprodução TV Globo

Jovem estava há quatro dias em Petrópolis

A jovem, que estava na cidade há quatro dias, foi uma das dezenas de pessoas soterradas no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela chuva em Petrópolis. O volume previsto para todo o mês de fevereiro caiu na região em apenas seis horas.

Duda cursava o ensino médio e trabalhava em um salão de cabeleireiro. A jovem estava investindo na carreira de digital influencer e tinha 16 mil seguidores no Instagram. Além disso, tinha o sonho de ser modelo.