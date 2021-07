Confira as principais notícias desta sexta-feira, 2 de julho de 2021

Veja abaixo as principais notícias desta sexta-feira.

Zoeira

Horóscopo do dia

Hoje a Lua está formando um aspecto desarmônico com o Sol em Gêmeos. Essa lunação representa o momento em que nossas ideias e planos que foram cultivados na última fase lunar começaram a frutificar.

Governador assume homossexualidade

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou sobre a orientação sexual dele e assumiu ser homossexual durante entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta quinta-feira (1º). Ele é o primeiro presidenciável a admitir publicamente ser gay. "Tenho orgulho dessa integridade", externou.

Jogada

Decisões na Copa América e na Eurocopa

A sexta-feira (2) de futebol será de decisão nas quartas de final da Eurocopa e da Copa América, com o Brasil entrando em campo contra o Chile. Além disso, a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro preenche o cardápio do futebol brasileiro.

Papo Carreira

Vagas para professores

As unidades de Canindé e de Cedro do Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançaram editais de processos seletivos do concurso público para contratação de professores substitutos.

Negócios

Retorno das festas será sem dança

O desenho das orientações para que os eventos sociais no Ceará voltem a acontecer começou a tomar forma. De acordo com o secretário executivo de Planejamento e Orçamento, Flávio Ataliba, foi apresentada ao setor, nesta quinta-feira (1º), uma proposta de protocolos de combate ao coronavírus. Ele destaca que o conjunto de medidas é para quando os números de saúde permitirem a retomada. As medidas incluem distanciamento de mesas, uso de álcool em gel e proibição de pista de dança em casamentos, aniversários e outras modalidades de eventos sociais.