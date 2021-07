Concurso público do IFCE tem editais de contratação de professores substitutos lançados

As unidades de Canindé e de Cedro do Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançaram editais de processos seletivos do concurso público para contratação de professores substitutos.

Em Canindé, há duas oportunidades: uma na área de Engenharia Elétrica (subárea Sistemas e Redes de Telecomunicações) e uma na área de Turismo (subárea Turismo e Eventos). Confira aqui o edital.

O contrato tem duração de um ano, podendo ser prorrogado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas entre os dias 2 e 12 de julho, exclusivamente pela internet.

A taxa de inscrição é de R$ 150, podendo ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica até 13 de julho. O resultado será divulgado no dia 30 de agosto.

Cedro

Já no seletivo de Cedro a vaga é para a área de Administração, subárea de Administração de Empresas. O regime de trabalho será de 20 vinte ou 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da instituição.

O período de inscrições vai de 5 a 12 de julho no site Qseleção , onde estão disponíveis a íntegra do edital e os anexos.

A taxa também é de R$ 150, com pagamento em qualquer agência bancária ou lotérica até 13/07. A previsão é de que o resultado saia até o dia 6 de agosto.

Processos seletivos

Os dois editais preveem duas fases para os processos seletivos:

Prova de desempenho didático (de caráter eliminatório); Prova de títulos, de caráter classificatório, obedecendo aos respectivos cronogramas.

A avaliação de desempenho didático consistirá em uma aula teórica, ministrada pelo Google Meet ao nível de graduação sobre assunto sorteado, perante banca examinadora, com duração de 60 minutos. Os temas para as aulas estão disponíveis nos anexos dos editais.

Nas duas seleções os candidatos serão contratados como professores substitutos, sob o regime da Lei nº 8.745/93, cuja remuneração do contratado corresponde ao nível 01 da Classe D-I, da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos da Lei nº 12.772/2012.

O vencimento básico é R$ 3.130,85, acrescido da titulação apresentada pelo candidato no ato da contratação, conforme valores constantes na tabela da Retribuição por Titulação.