Cachorro deita ao lado de homens algemados pela Polícia no Paraná e imagem viraliza

Um cachorro que passava pela rua no momento de uma abordagem policial chamou atenção após se deitar no chão com dois suspeitos em Itaperuçu, Região Metropolitana de Curitiba (PR). O cão deitou de bruços e encolheu as patas, em um gesto considerado como "solidário".

O comportamento chamou a atenção dos agentes de segurança, que fotografaram o momento. O policial Tiago Wendrechoviski contou ao g1 que estranhou a ação, pois o cachorro não conhecia os homens.

"Achei que o cachorro foi bem parceiro dos caras. Foi estranho, porque ele não conhecia eles, mas se compadeceu e deitou do lado", comentou o agente.

O cachorro não foi recolhido da rua, pois segundo o policial, não há serviços de canil em Itaperuçu.

"Foi bem incomum, algo raro de acontecer. Por isso eu tirei a foto, que depois vazou de um grupo fechado e viralizou. Uma situação boa para descontrair", afirmou Wendrechoviski.

Prisões

Conforme os policiais, a dupla de suspeitos foi capturada após fugir quando avistou a viatura. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo.

Um deles pilotava uma motocicleta adulterada. A moto, uma arma e os suspeitos foram para a Delegacia de Rio Branco do Sul.

