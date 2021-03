Butantan entrega mais 2 milhões de vacinas contra Covid-19 ao Ministério da Saúde nesta quarta (19)

Mais de 2 milhões de doses da vacina CoronaVac foram entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (17). Esse é o segundo maior lote enviado ao Governo Federal — na última segunda (15), a instituição enviou remessa com 3,3 milhões de doses —. As informações são do portal G1.

Os caminhões com as cargas do imunizante saíram da sede do Butantan por volta das 8h30. A liberação foi acompanhada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O Butantan entregará ao País o total de 22,7 milhões de doses até o fim do mês. O número de vacinas garantidas pelo governo paulista ao Plano Nacional de Imunização (PNI) somará 46 milhões no fim de abril.

A instituição ainda ressaltou que trabalha para fazer o envio de outras 54 milhões de doses até 30 de agosto, o que deve totalizar 100 milhões de unidades do imunizante. A carga de hoje é a décima quarta enviada à Pasta.

No dia 4 de março, uma remessa de 8,2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) foi entregue ao Instituto. O insumo, que corresponde a cerca de 14 milhões de doses, desembarcou em São Paulo para ser envasado, rotulado e embalado no Butantan.

Agora, o Instituto realiza força-tarefa para que o envasamento seja feito de forma acelerada para ser entregue ao PNI. Em razão da demanda, a entidade dobrou o número de funcionários na linha de envase da vacina.