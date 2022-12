Bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro no Interior de São Paulo

Um bebê de um ano faleceu após ser esquecido dentro de um veículo, na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A tragédia ocorreu na noite da última quarta-feira (7).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o pai encontrou a criança morta no assoalho do carro.

ENTENDA O CASO

Aos policiais, o homem contou que estava levando o filho para a escola, mas o menino dormiu no meio do caminho, o que fez com que ele esquecesse de deixá-lo na instituição, seguindo direto para o trabalho. Lá, o pai deixou o carro estacionado até o fim do expediente.

O homem já estava dirigindo para casa quando viu a mochila do filho, e puxou o banco do passageiro para frente, notando o bebê desacordado. O desespero fez com que ele perdesse o controle do automóvel, e colidisse contra uma lixeira, conforme consta no registro policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe de saúde constatou que o menino já estava morto há três horas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como homicídio culposo na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto.