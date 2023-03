Aranha com veneno letal é encontrada em casa de Santa Catarina

Uma aranha-armadeira foi capturada em uma casa no interior de Vitor Meireles, em Santa Catarina, no último sábado (4). Segundo os Bombeiros Voluntários do município, um morador encontrou o aracnídeo e acionou os agentes.

Com a análise de fotos e consulta com biólogos, a aranha foi identificada como sendo do gênero Phoneutria sp.

O animal encontrado tinha cerca de 10 cm e foi devolvido à natureza em uma área afastada, sem residências próximas.

Legenda: Aranha-armadeira tem veneno letal Foto: Reprodução/Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles

Segundo os Bombeiros Voluntários, a aranha é mais encontrada em bananeiras da região.

Espécie letal

A aranha-armadeira, uma das mais perigosas do mundo, tem veneno bastante letal. O aracnídeo assume a posição de defesa levantando as patas dianteiras e saltando até 40 cm de distância.

Segundo o Instituto Butantan, as armadeiras vivem entre as folhas e galhos, mas ao saírem à noite para caçar insetos, podem entrar nas residências, onde se instalam em armários e sapatos.

“O veneno da armadeira ataca o sistema nervoso periférico e a pessoa vai sentir muita dor, além de poder ter febre, arritmia, lesão no local da picada e afetar os rins e a circulação sanguínea, que pode levar à morte”, aponta o órgão.