Saque do 'dinheiro esquecido' começa nesta terça (7); veja como fazer a consulta e o resgate

Começa nesta terça-feira (7) o resgate de dinheiro esquecido em instituições financeiras, por meio do Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central do Brasil. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a sacar, segundo o BC.

Os pedidos de resgate poderão ser feitos a partir das 10h, segundo o portal g1. Cada beneficiário deve acessar o sistema e solicitar a transferência dos valores.

As consultas iniciais, que mostram se o beneficiário tem ou não dinheiro a receber, começaram na última terça-feira (28).

A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site do Banco Central. Pelo endereço eletrônico, também é informado como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR E SACAR O 'DINHEIRO ESQUECIDO':

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central;

Use o CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa para consultar se você tem valores a receber;

Se sim, guarde a data que o sistema vai informar;

Quando não existe login no Gov.br, é possível fazer cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store);

É necessário um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos. Não será possível acessar o sistema com login Registrato;

Volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar a transferência;

Caso perca a data de resgate, acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br em outro dia e o sistema vai informar nova data para retorno.

Mais de 600 mil pessoas têm acima de R$ 1 mil para sacar

O Banco Central informou que 643.105 pessoas têm acima de R$ 1.000,01 para sacar na plataforma Valores a Receber.

Conforme relatório do BC, 4,6 milhões de pessoas possuem entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. O maior número de esquecidos é de quem deixou até R$ 10: 29,2 milhões de pessoas.

Esses números dizem respeito ao total de contas. Uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. O dado é referente a janeiro de 2023, de acordo com o BC.

Cuidados com golpes

Com a reabertura do sistema, o Banco Central informou os cuidados necessários para não passar por golpes em meio a essa solicitação.

Todos os serviços do 'Valores a Receber' são gratuitos e o BC não envia links para tratar sobre valores ou confirmar dados pessoais.

No meio dos cuidados, o sistema também alerta que não é recomendado fornecer senhas e apenas a instituição mostrada no 'Valores a Receber' é que pode contatar o cidadão em questão.