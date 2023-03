Adolescente que sofreu ataque de tubarão da praia da Piedade, perto de Recife, fica em estado grave

O adolescente de 14 anos que sofreu um ataque de um tubarão, na Praia de Piedade, localizada em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, está estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por cirurgia. O jovem está internado no Hospital da Restauração, no Recife.

As informações são do Portal G1 PE. Conforme o Hospital, o menino teve a coxa direita mordida pelo animal e passou por cirurgia vascular. Também estiveram presentes no procedimento especialistas em traumatologia. O ataque aconteceu na Igrejinha de Piedade, onde há proibição de entrar no mar devido a presença de tubarões.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramente de Incidentes com Tubarões, 15 casos foram registrados nesse local.

ENTENDA O CASO

Na manhã deste domingo (5), um adolescente sofreu o ataque de um tubarão. De acordo com o Samu, o caso ocorreu por volta das 11h20. A vítima precisou ser socorrida de helicóptero e foi encaminhado ao bloco cirúrgico do Hospital da Restauração (HR).

Há cerca de 15 dias, um surfista foi atingido por um tubarão em Olinda, no Pernambuco.