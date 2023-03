Adolescente que sofreu ataque de tubarão da praia da Piedade, perto de Recife, teve perna amputada

Na manhã deste domingo (5), um adolescente sofreu o ataque de um tubarão. O incidente aconteceu na Praia de Piedade, localizada em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. De acordo com o Samu, o caso ocorreu por volta das 11h20.

A vítima precisou ser socorrida de helicóptero e foi encaminhada ao bloco cirúrgico do Hospital da Restauração (HR).

As informações são do G1 PE. O ataque se deu nas proximidades da "Igrejinha de Piedade", local proibido para banho.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem teve a perna direita amputada, e, após passar por uma operação, foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. De acordo com o Metrópoles. apesar de ainda não ter previsão de alta, o menino permanece estável.

Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), ouvido pela reportagem, aponta que este é o 15º caso registrado naquela área.

Há 13 dias, um surfista foi atacado por tubarão em Olinda, também situada na Região Metropolitana do Recife. André Luiz Gomes da Silva (32) passou 10 internado no HR, ele recebeu alta e não perdeu os movimentos da perna afetada.