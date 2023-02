'Bastante dor, mas Deus está no controle', diz surfista mordido por tubarão em Olinda

O surfista André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, falou pela primeira vez sobre o ataque que sofreu por um tubarão em Olinda no dia 20 de fevereiro. Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta" na TV Globo nesta segunda-feira (27), ele contou que ainda está em processo de finalizar os curativos.

"Ainda estou no processo agora, no momento, de terminar o curativo. É bastante dor, muita dor, mas Deus está no controle de tudo", relatou o montador de andaimes.

Conforme o pernambucano, ele ainda sente muita dor no local da mordida, na perna esquerda. Ele está internado no Hospital da Restauração, em Recife, desde o dia da ocorrência. Seu membro não teve de ser amputado, apesar do dano extenso.

Relembre o caso

André nadava na Praia dos Milagres surfando com amigos quando foi mordido pelo tubarão. O socorro foi feito por banhistas, que fizeram um torniquete para conter o sangramento.

Nas redes sociais, circularam imagens do homem sendo socorrido logo após o incidente. André Luiz estava em uma área onde é proibida a prática de surf desde 1999.