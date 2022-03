Anvisa divulga lista de 150 emagrecedores proibidos; saiba quais são

Para evitar o uso irregular de medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta sexta-feira (25), uma lista com 150 emagrecedores proibidos.

Em fevereiro deste ano, uma enfermeira morreu depois de ingerir cápsulas de chá emagrecedor. A profissional de saúde foi internada no dia 18 de janeiro com fortes dores abdominais.

Ela foi diagnosticada com problemas no fígado, que rapidamente se agravaram. Um transplante foi realizado, mas não suficiente para evitar o óbito.

A iniciativa da Anvisa tem o objetivo de dar mais acesso à informação não apenas para os consumidores desses medicamentos, mas também para a atuação da medicina nesses casos.

A lista foi construída com produtos que não tiveram a sua eficiência comprovada pelo órgão regulador ou que estão sendo comercializados de forma irregular.

A relação com os medicamentos proibidos será atualizada mensalmente. A Agência também faz a proibição, distribuição, propaganda e comércio da lista.

Veja aqui a relação completa.

A médica Liliana Ducatti Lopes faz alertas para o uso de remédios como o exagero do chá verde, que é muito popular no País.

"Podemos identificar diversas ervas conhecidas por serem hepatotóxicas, por fazerem mal ao fígado. Dentre elas, a mais comum e mais conhecida é o chá verde. É muito bem descrito na literatura, há vários relatos e papers que mostram casos de hepatite fulminante causada por uso de chá verde", afirmou.

Denúncia

A população pode denunciar irregularidades à Anvisa nos estados ou na ouvidoria.

Para o início da apuração de novos casos irregulares, são exigidas as seguintes informações: amostra do produto, nota fiscal, nome do produto e fabricante.

