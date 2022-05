Ainda dá tempo: veja como se inscrever e se preparar para o Enem em seis meses

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 seguem abertas até o dia 21 de maio e devem ser feitas pela Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O prazo é o mesmo tanto para a versão impressa quanto para a digital da prova. O valor da inscrição é R$ 85 e o pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de crédito, ou ainda por boleto.

Segundo o Inep, candidatos que conseguiram direito à isenção estão dispensados do valor, mas ainda precisam se inscrever para participar do exame.

O resultado da avaliação pode garantir o acesso ao ensino superior, público ou privado, através de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que usam a nota dos participantes.

Organização é fundamental

A seis meses da data das provas, o diretor de ensino de umas escola de Fortaleza, Marcondes Carvalho, pondera que ainda há tempo para quem quer começar a se preparar para o vestibular, contudo, é preciso organização e disciplina nos estudos.

Marcondes Carvalho diretor de ensino Ainda dá tempo sim, sou bastante otimista, mas é preciso organização. O aluno deve focar nos próximos meses, evitar faltar aulas e, principalmente, montar um cronograma de estudos baseado nas atividades diárias e nas fraquezas”.

Carvalho afirma ainda que estabelecer uma rotina de estudos é fundamental ainda para que não se deixe acumular conteúdos e focar naquilo que o aluno tem mais dificuldade.

Outra orientação é tentar estudar em um local com boa iluminação, ventilação adequada e o mais tranquilo possível para que o estudante mantenha a concentração.

“Lembre-se de que ninguém é menor que seu sonho, então é possível sim. Mesmo quem ainda não começou a estudar, ainda pode correr contra o tempo, na internet também há muita informação disponível”, acrescenta.

Veja dicas para se preparar para o Enem

Monte uma rotina de estudos com um cronograma possível para sua realidade e inclua revisões;

Tente manter um local adequado para estudar, com boa iluminação e, se possível, silencioso;

Faça questões de provas antigas e simulados para treinar o tempo de resolução;

Leia bastante, tanto conteúdos de atualidades quanto literários, para formar um bom repertório sociocultural para fazer a redação;

Reserve também um tempo para descansar.

Quando serão as provas do Enem

As avaliações estão previstas para acontecerem em dois domingos, sendo que em cada dia os candidatos resolvem 90 questões de assuntos específicos, e em um deles ainda há a redação. São eles:

Primeiro dia de prova: 13 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.

Segundo dia: 20 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Novidades do Enem 2022

Neste ano, pela primeira vez, será possível que os candidatos usem documentos digitais de identificação nos locais de aplicação da prova, como:

e-Título;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital;

RG Digital.

Cronograma

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro