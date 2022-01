Vídeo de morador de rua cantando parabéns com cachorros emociona e viraliza nas redes sociais

Um vídeo de um morador de rua compartilhando um bolo de aniversário com seus cachorros viralizou nas redes sociais e mudou a vida de 'Choco', que se chama José Luis Matosmora e mora na cidade de Bucamaranga, na Colômbia. Ele aparece nas imagens cantando parabéns ao lado dos pets, que também usam um chapéu de aniversário. As informações são do Metrópoles.

Os três foram filmados sozinhos em uma escada de uma praça na cidade. Choco coloca os chapeis depois, insere velas de aniversário no pequeno bolo e começa a cantar parabéns.

Durante a música, que ele acompanha com palmas, abraça e faz carinho nos dois vira-latas.

Por fim, parte um pedaço de bolo para cada cachorro e se serve por último.

Vida nova

Com a repercussão do vídeo, que foi amplamente compartilhado, 'Choco' recebeu ajuda.

O ativista de direitos humanos David Guerrero foi em busca ao homem que aparece nas imagens. Ele ganhou um saco de ração para os cachorros de estimação de Choco, Nena e Shaggy.

Desde então, Guerrero ajuda o morador de rua a conseguir um lugar para viver, novas roupas, trabalho e um celular.

'Choco' optou, em parceria com o novo amigo, por organizar uma arrecadação de alimentos para que possa ajudar outros cães de rua.

