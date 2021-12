Veja imagens da destruição causada pelo tornado nos EUA; em Kentucky, ao menos 70 morreram

O governador do estado americano do Kentucky disse neste sábado (11) que agora ele "tem certeza" de que o chegou a 70 o saldo de mortos dos tornados desta madrugada.

"Tínhamos certeza de que perderíamos mais de 50 moradores de Kentucky", afirmou em entrevista coletiva na cidade de Mayfield, duramente atingida pela tempestade.

"Agora tenho certeza de que este número é por volta de 70. Na verdade, pode acabar ultrapassando 100 antes do fim do dia", acrescentou.

Veja fotos da destruição:

Legenda: Várias mortes também foram registradas em outros quatro estados Foto: Brett Carlsen/AFP Legenda: No Kentucky, já são 70 mortos, pelo menos Foto: Brett Carlsen/AFP Legenda: Estados americanos sofreram com passagem de tornado na madrugada Foto: John Amis/AFP Legenda: Tornado deixou mortos em pelo menos quatro estados dos EUA Foto: John Amis/AFP Legenda: Algumas das piores destruições ocorreram em Mayfield, uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes no extremo oeste de Kentucky, onde o estado converge com Illinois, Missouri e Arkansas Foto: BRETT CARLSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Legenda: Situação emergencial foi registrada após a passagem de um tornado em território americano Foto: Gunnar Word/AFP

Várias mortes também foram registradas em outros quatro estados. Os eventos deixaram um rastro de casas, fábricas e armazéns destruídos ao longo de um caminho que se estende por mais de 320 quilômetros, disseram autoridades locais, neste sábado.

Entre os locais atingidos estão uma fábrica de velas no Kentucky e uma instalação da Amazon, em Edwardsville, no Ilinóis. Também foi atingida uma casa de repouso no Arkansas.

Tragédia em fábrica

No Kentucky, o governador Andy Beshear chamou a situação de trágica e disse que havia ao menos 110 pessoas na fábrica quando o prédio foi atingido pelo tornado. "Acreditamos que o número de mortos passará de 50 e provavelmente chegará a 70 ou 100 pessoas", disse.

"Os relatos são realmente comoventes", disse o governador. "Esta foi uma das noites mais difíceis da história do Kentucky e algumas áreas foram atingidas de formas difíceis de expressar em palavras", lamentou.

Algumas das piores destruições ocorreram em Mayfield, uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes no extremo oeste de Kentucky, onde o estado converge com Illinois, Missouri e Arkansas.

