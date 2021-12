Terremoto de magnitude 7,3 sacode a Indonésia; ocorrência de tsunami é 'possível'

Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiu o leste da Indonésia nesta terça-feira (14), informou o Serviço Geológico americano (USGS, na sigla em inglês). Não há relatos de feridos e mortos. Monitores também alertaram para a possibilidade da ocorrência de um tsunami.

O USGS detalhou que o tremor foi registrado cerca de 100 km ao norte da cidade de Maumere a uma profundidade de 18,5 km no Mar de Flores, às 03h20 GMT (00h20 de Brasília).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico reportou que a ocorrência de "ondas perigosas de tsunami" é possível "em áreas costeiras situadas a 1.000 km do epicentro do tremor". Avisos foram emitidos para as áreas de Maluku, Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental e Sulawesi Sudeste e Sul.

Ainda conforme o órgão, no entanto, o risco de haver vítimas é baixo, destacando que "terremotos recentes nesta área causaram riscos secundários, tais como tsunamis e deslizamentos que podem ter contribuído para as perdas".

Problemática

A Indonésia sofre com tremores e erupções vulcânicas frequentes, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica, onde placas tectônicas colidem, e que se estende do Japão ao sudeste asiático, passando pela bacia do Pacífico.

Entre os terremotos mais letais registrados na Indonésia está o devastador tremor de magnitude 9,1, de 2004, que ocorreu na costa de Sumatra e provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas em toda a região, incluindo cerca de 170 mil na Indonésia.