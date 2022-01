Terremoto atinge Japão com magnitude 6,4

O sul do Japão foi atingido por um terremoto de magnitude preliminar 6,4, na madrugada de sábado (horário local), de acordo com informações da emissora NHK para a agência Reuters.

O epicentro do terremoto ocorreu mais ao sul das quatro principais ilhas japonesas, na costa de Kyushude, segundo a Agência Meteorológica do Japão. Não houve alerta de tsunami ou relatos imediatos de danos.

