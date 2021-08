Pentágono é fechado após tiroteio perto do prédio, em Washington, nos Estados Unidos

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, foi fechado devido a um tiroteio na área, na tarde desta terça-feira (3). Cerca de 40 minutos depois, a força de segurança do Pentágono disse que o local do incidente estava seguro, sem fornecer detalhes do ocorrido.

Os funcionários foram avisados por um alto-falante para que permanecessem dentro do edifício depois que vários tiros foram ouvidos na estação de metrô localizada a poucos metros do imponente complexo militar em Arlington, nos arredores de Washington.

"O Pentágono está atualmente bloqueado devido a um incidente no Centro de Trânsito do Pentágono. Pedimos ao público que por favor evite a área", disse a força de segurança do órgão em um comunicado publicado em sua conta do Twitter.

"Unidades respondem a um incidente de violência ativa denunciado na área do metrô do Pentágono", tuitou o Departamento de Bombeiros do condado de Arlington, afirmando que a cena ainda está "ativa" e que encontraram "vários pacientes".

Foto: Reprodução

Movimentação

A emissora de televisão local WUSA mostrou várias ambulâncias e carros da polícia em volta do Pentágono. O estado de alerta foi suspenso por volta das 12h10 (13h10 no horário de Brasília), mas as saídas mais próximas à estação de metrô e de ônibus do Pentágono permaneceram fechadas.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, "não estava no prédio no momento do incidente", disse o porta-voz John Kirby, acrescentando que o chefe do Pentágono é informado "regularmente" de como a situação estava evoluindo.

Austin e o chefe de gabinete, general Mark Milley, estavam na Casa Branca para uma reunião semanal com o presidente Joe Biden.