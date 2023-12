Pai de Jeffrey Dahmer morre aos 87 anos nos Estados Unidos

O pai do serial killer Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer faleceu aos 87 anos em Ohio, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada na última terça-feira (5) pelo departamento de saúde do condado de Medina, onde ele vivia.

Conforme o New York Post, Lionel recebia cuidados paliativos. A causa do falecimento do analista químico ainda não foi revelada.

Lionel morreu quase um ano após a esposa, Shari, madrasta de Jeffrey. A idosa foi a óbito no dia 13 de janeiro deste ano, em uma casa de repouso em Ohio, nos Estados Unidos, afirmou uma fonte próxima à família, ao jornal The Sun.

Shari faleceu por complicações relacionadas aos problemas de saúde que havia sofrido nos últimos anos.

Lionel criticou a série sobre filho

Em outubro de 2022, Lionel teria afirmado que a Netflix acabou por glamorizar os assassinatos do seu filho. Foram 17 vítimas ao todo entre os anos de 1971 e 1991. O homem também teria se queixado de não ter sido contatado sobre a série.

De acordo com o tabloide, Lionel também estaria irritado com a Netflix pela utilização de diversas gravações em fita da equipe jurídica de Dahmer. O senhor alega que não foi solicitada a permissão para a utilização das imagens.

Por fim, o portal explicou que o pai de Jeffrey Dahmer estaria uma “pilha de nervos” com os curiosos de plantão, que estão indo até a sua propriedade rural, em Ohio, onde mora. Desde que a série foi lançada, Lionel tem recusado todas as solicitações para entrevistas.