Onde fica o Catar? Saiba mais sobre o país que sedia a Copa do Mundo 2022

O Catar, ou Qatar, é um país que fica localizado na parte ocidental do continente asiático. Em 2022, a nação sediará a Copa do Mundo FIFA, prevista para acontecer entre novembro e dezembro.

Leia mais Jogada Sorteio da Copa do Mundo 2022: acompanhe ao vivo

O território catariano faz fronteira somente com a Arábia Saudita, enquanto o restante é envolvido pelo Golfo Pérsico — estrutura geográfica em que uma grande parte do oceano entra em uma massa de terra. A nação é considerada uma das mais ricas do mundo. A principal fonte desse capital é a abundância em recursos naturais, transformando-a em um dos principais produtores de petróleo e gás natural.

O sistema político do País é absolutista hereditário (passado de pai para filho) no formato de um emirado, comandado pela Casa de Thani. Ou seja, é administrado por um membro da classe dominante, chamado de "Emir". Atualmente, o xeique Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani é responsável por governar a nação.

Ele está no poder desde 1995, quando assumiu a posição como o Emir mais novo, com apenas 30 anos. Antes o cargo era exercido pelo pai dele, Khalifa bin Hamad al Thani, que saiu do poder após um golpe de estado. O futebol é uma das paixões do xeique, que é líder da Qatar Sports Investiments, fundo que adquiriu o Paris Saint-Germain (PSG).

Qual é a capital do Catar?

A cidade de Doha é a capital e também a localidade com maior número de pessoas do País. Conforme o portal Brasil Escola, mais da metade da população total catariana vive nela.

Localizada na porção leste, é limitada pelo Golfo Pérsico e possui um clima desértico, com temperaturas médias de cerca de 45°C ao longo do verão.